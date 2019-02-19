В Минске появилась новая православная площадка для молодежных встреч

В Минске при участии Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви при православном приходе Марии Магдалины открывается новая молодежная площадка.

Первая встреча пройдет 24 февраля в 18.00. В программе встречи – чтение акафиста святителю Николаю Чудотворцу с помазанием маслом, освященным у его мощей, обзор и толкование главы из Евангелия, молодежное общение за чаем и угощениями, сообщает church.by.

Молодежные встречи будут проводиться каждое последнее воскресенье месяца в 18.00 в здании воскресной школы по адресу ул. Кропоткина 43 (вход с внутреннего двора).

“Эта молодежная площадка позволит молодым людям размышлять на серьезные темы и не чувствовать себя одинокими в большом городе. Молодежь здесь сможет не только совместно молиться, но и изучать Библию, встречаться с интересными людьми, услышать о Боге, задуматься о подлинном смысле жизни, о дружбе, любви, верности и о других важных вещах”, — рассказывает священник Николай Шульмин, первый заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи БПЦ.

Источник: krynica.info