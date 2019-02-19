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19. 02. 2019

Россия отправила корабли следить за американским эсминцем

За американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море, организовано непрерывное слежение силами российского Черноморского флота. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В частности, следить за американским эсминцем послали малый ракетный корабль Орехово-Зуево и разведывательный корабль Иван Хурс.

"19 февраля 2019 года в 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву) в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Donald Cook. Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в порт Одессы.

Отметим, Donald Cook заходил в Черное море ровно месяц назад - 19 января. Он пробыл в акватории до 28 января. За это время он, в частности, заходил в грузинский порт Батуми. 

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Источник: korrespondent.net

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