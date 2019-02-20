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20. 02. 2019

В Канаде семеро детей погибли в результате пожара

Полиция канадского города Галифакс подтвердила гибель семерых детей в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов на юге города, сообщается на сайте муниципального правительства Галифакса.

"Региональная полиция Галифакса и пожарная служба подтверждают гибель семи человек в результате инцидента. По имеющимся данным, все погибшие - это дети из одной семьи", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что двое взрослых - женщина и мужчина - сейчас находятся в больнице.

Согласно заявлению, информация о пожаре поступила рано утром по местному времени. Пожар охватил первый и второй этаж дома, пожарным удалось потушить огонь вскоре после прибытия.
Полиция проводит расследование по факту возгорания.

Канадский телеканал CTV сообщает, что речь идет о семье из Сирии. По словам соседей, младшему ребенку было три месяца, старшему - 17 лет. Похороны должны состояться во вторник или среду.

Ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения. 

В Южной Корее при пожаре в бане пострадали более 50 человек

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Источник: korrespondent.net

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