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20. 02. 2019

В Балтийском море столкнулись два судна

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море столкнулись два судна, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек, пишет издание Ostsee Zeitung.

Сообщается, что происшествие произошло с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora у берегов немецкого острова Рюген. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее у берегов Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек.

Также сообщалось, что возле Турции затонуло судно с украинцами на борту.

В Таиланде в аварии двух судов пострадали дети-туристы

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Источник: korrespondent.net

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