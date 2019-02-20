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20. 02. 2019

Супрун рассказала, как не "засохнуть" зимой

Ощущение "засыхания" организма может быть не только летом. В холодное время года, когда много времени проводится в закрытом помещении, у абсолютно здорового человека могут появиться неприятные симптомы: дискомфорт в носу, боль и усталость в глазах, нарушения сна. Поэтому важно сохранять водный баланс и оптимальную влажность в помещении. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Достаточное количество воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Относительно влажности в помещении - ее можно поддерживать различными способами. Самым удобным и популярным методом является использование специальных устройств - увлажнителей", - рассказала Супрун.

По словам и.о. министра, оптимальной влажностью в помещении являются 40-60%. При более высоких значениях может возрастать риск развития грибков, при более низких - развиваются симптомы "сухости" организма.

При этом не только низкая влажность в помещении может быть причиной ощущения сухости и раздражения. "Это может быть вызвано также пылевым или химическим загрязнением воздуха, пониженной концентрацией кислорода, и даже побочным действием лекарств. В любом случае, расскажите о том, что беспокоит, вашему семейному врачу при первой возможности", - посоветовала Супрун.

Она подчеркнула, что главное - пить достаточно воды, чаще делать влажную уборку, проветривать помещение и заводить комнатные растения.

Ранее Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и насморком.

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Источник: korrespondent.net

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