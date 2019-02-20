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20. 02. 2019

Во Франции прошли акции против антисемитизма

Во Франции тысячи людей вышли на акции протеста против антисемитизма вечером во вторник, 19 февраля, после сообщений о надругательстве над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе.

Самая крупная акция состоялась в Париже, в ней приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе и нынешние чиновники, а также экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Инициаторами проведения митинга выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране в последние годы и призвали французов выйти на улицы городов, чтобы продемонстрировать национальную сплоченность.

Многие участники митинга принесли с собой плакаты "Нет антисемитизму и ненависти!", "За национальное единство!", "Стоп насилию!". В парижской акции приняли участие премьер-министр Франции Эдуар Филипп, официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво, мэр столицы Анн Идальго, а также члены общественных объединений. Среди участников манифестации были и представители движения "желтых жилетов".

Масштабные акции в этот вечер прошли также в Тулузе, Монпелье, Лилле, Ницце и других городах. 

Напомним, около 80 могил были повреждены на еврейском кладбище в восточной Франции. На могилах оставили изображение нацистских символов, сделанные синей краской.

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Источник: korrespondent.net

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