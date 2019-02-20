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20. 02. 2019

В городе на севере Мексики убили одиннадцать человек за полдня

Не менее 11 человек убиты за 12 часов в районе мексиканского города Монтеррей на севере страны, сообщает портал Excelsior.

Волна насилия прошла по разным районам города и его окрестностей. Сразу четыре человека были застрелены на дороге имени Мигеля Алемана. В остальных случаях полиция обнаруживала тела трех, двух или одного убитого.

Штат Нуэво-Леон, где расположен Монтеррей, считается небезопасным из-за деятельности наркомафии, в частности, картелей Лос-Сетас и Залива, конкурирующих за контроль над поставками наркотиков в США.

Ранее в мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек, еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

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Источник: korrespondent.net

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