В Бельгии около 30 человек до сих пор получают введенные Гитлером пенсии

В Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает газета De Morgen.

По данным издания, приказ Гитлера, датированный 1941 годом, дает право бельгийцам, присоединившимся к нацистским войскам во время Второй мировой войны, до сих пор получать немецкие пенсии.

Известно, что указанное дело вынесено на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам.

"Имена этих людей известны немецкому послу (в Бельгии), однако федеральное правительство, которое много лет не могло принять реформы в сфере финансов, еще не проинформировано о данных бельгийцах", - говорится в тексте резолюции, представленной к рассмотрению комитету.

Как сообщил изданию Алвин де Конинк - член Группы памяти, включающей узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, в течение 70 лет бельгийские нацисты получают пенсии в размере от 425 до 1275 евро в месяц.

В то же время, отметил Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь 50 евро ежемесячно.

Ранее пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в Нюрнберге на фоне гнева из-за распродажи нацистских памятных вещей.

Также сообщалось, что протестантская церковь в центральной Германии обвиняется в нарушении запрета на использование нацистской символики на церковных колоколах, украшенных свастикой и нацистскими надписями.

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Источник: korrespondent.net