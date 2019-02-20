Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, трое раненных

За прошедшие сутки, 19 февраля, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены трое украинских военнослужащих, сообщает в среду, 20 февраля, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что вооружение, запрещенное минского договоренностям, за отчетный период было применено 15 раз с общим расходом 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

"С начала текущего года это - наибольшее применение противником средств огневого поражения", - констатировали в штабе.

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Источник: korrespondent.net