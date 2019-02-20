В результате ДТП на трассе Киев - Харьков в Лубенском районе Полтавской области 19 февраля погибли пять человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Отметим, водитель микроавтобуса Volkswagen, который ехал из Варшавы в Запорожье, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло до пяти.

Сообщается, что от ГосЧС привлекалось 12 чел. о/с и 2 ед. техники. По факту аварии полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

Cмотрите фотогалерею: ДТП под Полтавой: число жертв возросло до пяти

Напомним, возле села Процев в Бориспольском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ съехал в кювет со скользкой дороги и врезался в дерево.

А в Одесской области грабители попали в ДТП после преступления. Один из них погиб, еще два пострадали.

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Источник: korrespondent.net