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20. 02. 2019

Еврокомиссия обвинила Венгрию в фальсификации

Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике Евросоюза, основанные на "сумасшедшей теории заговора". Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Он заверил, что "никакого заговора не существует", Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, и никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается.

"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

Указано, что выступление официального представителя Еврокомиссии стало ответом на обнародованные венгерским правительством в тот же день планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, который имеет венгерское происхождение.

"Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную иммиграцию", - заявил в этой связи представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач.

В свою очередь Орбан ранее назвал Сороса "врагом государства", обвиняя его в продвижении бесконтрольной массовой иммиграции в Венгрию.

В рамках рекламной кампании был представлен плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя".

Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".

Напомним, Еврокомиссия 19 июля 2018 года запустила санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за принятых Будапештом законов по миграции. В ответ в Будапеште заявили, что готовы бороться против санкционной процедуры ЕК.

24 января 2019 года Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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