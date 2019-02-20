В Украине чтят память героев Небесной сотни

В Украине в среду, 20 февраля, отмечают День Героев Небесной Сотни. Этот день отмечается ежегодно, согласно указу президента от 11 февраля 2015 года О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, сообщает Укринформ.

Известно, что именно в эти дни, пять лет назад, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.

В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали Небесной сотней, а во время прощания с погибшими звучала траурная песня Плине кача..., которая стала украинским народным реквиемом.

Напомним, печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось девять погибших.

С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Все они вошли к мемориалу борцов за украинскую независимость - к Небесной Сотне.

Вскоре 105 Героям Небесной Сотни посмертно было присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Как сообщалось, 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане.

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Источник: korrespondent.net