Украинцы стали больше "сидеть" в интернете - Госстат

Украинцы стали меньше смотреть кабельное ТВ и больше "сидеть" в интернете. Так, количество абонентов операторов кабельного телевидения уменьшилось на 1,8%, или на 40,3 тыс. до 2 199,9 тыс. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Из этого количества домашние абоненты составили 2 187,2 тыс., или 99,4% от общего количества абонентов кабельного телевидения. В то же время, количество абонентов интернет-провайдеров увеличилось на 0,2%, или на 51,9 тыс. до 26 066,8 тыс. Из общего числа абонентов 23 354,2 тыс., или 89,6% составили домашние абоненты.

Ранее сообщалось, что абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитывали около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net