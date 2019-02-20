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20. 02. 2019

ООН обеспокоена эскалацией между Индией и Пакистаном

ООН призывает власти Индии и Пакистана предпринять шаги для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях между странами после теракта в Кашмире, пишет Интерфакс.

"Мы глубоко обеспокоены нарастающей напряженностью между двумя странами", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что "А.Гутерреш (генсек ООН - ред.) настаивает на важности того, чтобы стороны предприняли шаги по деэскалации".

Напомним, 14 февраля в Кашмире террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате взрыва погибли 44 солдата индийской армии.

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская террористическая группировка "Джейш-е-Мухаммед", в то время как в МИД Пакистана заявил о том, что абсурдно связывать эту группировку с Пакистаном.

Город Кашмир находится в пограничной зоне между Пакистаном и Индией с 1947 года. Обе страны претендуют на эту территорию.

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Источник: korrespondent.net

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