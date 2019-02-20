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20. 02. 2019

У магазина в Херсоне обнаружили гранату

В Херсонском микрорайоне Таврический у входа в магазин обнаружили гранату, газовый баллончик и связку ключей. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает местное издание Типичный Херсон.

Сообщение о находке в полицию поступило накануне в 16:45. Прибывшие правоохранители оцепили место происшествия. Саперы изъяли предмет, похожий на гранату и направили на исследование. Позже подтвердилось, что это – граната Ф-1.

Сейчас полиция устанавливает владельца боеприпаса и его происхождение. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в Николаевской области школьнику взрывом оторвало руку. Ребенок нашел у родителей некий предмет, который взорвался у него в руках.

Ранее СМИ сообщили, что в Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погибли 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Они якобы попытались разобрать взрывное устройство.

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Источник: korrespondent.net

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