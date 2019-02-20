Взрывы в Донецке: ОБСЕ назвала причину

Причиной взрывов в неподконтрольном Донецке, которые произошли 18 февраля, стало срабатывание бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа). Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным наблюдателей, утром в тот день в Донецке сотрудники миссии слышали, по меньшей мере, два взрыва неопределенного происхождения (один из которых они также видели) ориентировочно в 100-150 м к юго-востоку от места базирования СММ на бульваре Пушкина.

"В тот же день команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки примерно в 100 м и 300 м к югу от места базирования миссии. Неподалеку от первой воронки, в двух метрах к востоку от газораспределительной станции, наблюдатели заметили, что четыре кирпича на восточной стороне здания станции и восточный склон крыши, изготовленный из волнистых листов, были повреждены", - отметили в пресс-службе.

В спецмиссии также уточнили, что у второй воронки, примерно в 7-8 метрах к северу от многоквартирного дома №70 на улице Кобозева, они видели грязь и небольшие пробоины с северной стороны здания, а также соответственно грязь и камешки на земле.

Напомним, ранее сепаратисты заявили о трех взрывах в центре Донецка 18 февраля.

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Источник: korrespondent.net