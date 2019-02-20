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20. 02. 2019

Мадуро считает, что Гуайдо боится назначить выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо не назначает выборы, потому что боится проиграть. Как сообщает El Universal, на церемонии вручения дипломов выпускникам медицинского университета Мадуро призвал оппонента провести выборы в соответствии с требованиями конституции.

Сообщается, что Мадуро назвал Гуайдо "клоуном, который претендует на пост временного президента".

"Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать - назначить выборы", - заявил он.

В то же время он предположил, что Гуайдо не объявляет выборы якобы из-за большой вероятности поражения оппозиции.

Напомним, 5 февраля Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства.

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Источник: korrespondent.net

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