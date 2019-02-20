В Украине от гриппа умерли 14 человек за месяц

С начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 20 февраля.

Отметим, по состоянию на 15 января сообщалось о 19 умерших от гриппа. Таким образом, за месяц умерли 14 человек.

"За неделю еще один человек скончался от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 33 летальных случая", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемии гриппа в стране нет. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 тыс. населения, что на 0,4 % меньше эпидемического порога по Украине", - утверждают в ведомстве.

В общем, на отчетной неделе гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, из них 73,3% дети в возрасте до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018 года) переболели 9,4% украинцев. Граждан атаковал вирус гриппа типа А.

"С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 193 человека, 408 течение последнего недели", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников снизилась на 11,3%.

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Источник: korrespondent.net