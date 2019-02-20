На Донбассе обесточили КПВВ Станица Луганская

На Донбассе контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская временно отключили от электроснабжения. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня с 8:00 до 16:30 запланировано отключение электроснабжения в КПВВ Станица Луганская, пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил предприняли ряд мер по обеспечению контрольного пункта резервными источниками электропитания. КПВВ Станица Луганская будет функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Указано также, что пропускные операции через линию разграничения в пределах определенных дорожных коридоров начались по зимнему графику.

Ранее на Донбассе на так называемом "нулевом" блокпосту в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения.

Перед этим пожилой мужчина скончался между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ Станица Луганская.

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Источник: korrespondent.net