Минкульт обозначил связь УПЦ МП с РПЦ

Министерство культуры обосновало принадлежность Украинской православной церкви к Русской православной церкви основываясь на участии архиереев УПЦ в соборе РПЦ и выполнении решений этого собора. Об этом говорится в религиоведческой экспертизе Минкультуры, текстом которой располагают Українські Новини.

Минкульт проводил экспертизу уставов религиозных организаций, чтобы определить подпадают ли они под нормы законодательства о названиях церквей, которые входять в структуру религиозных организаций, руководящий центр которой находиться в России.

Эксперты установили, что УПЦ является самоуправляемой частью РПЦ.

В ее уставе указано, что высшая власть в УПЦ принадлежит собору этой церкви, в обязанности которого входит сохранение канонического единства с РПЦ и другими поместными православными церквями, а также надзор за выполнением решений поместных соборов РПЦ и соборов УПЦ.

Согласно уставу, руководящий орган УПЦ действует на основе священных канонов церкви, решений архиерейский и поместных соборов РПЦ и соборов УПЦ. Руководитель УПЦ митрополит Киевский избирается пожизненой епископатом УПЦ и благословляется Патриархом Московским. Анализ устава РПЦ показал, что архиереи (епископы)УПЦ входят в состав поместного и архиерейского соборов РПЦ, главного руководящего органа этой церкви.

В частности большинство архиерев УПЦ участвовали в архиерейском соборе РПЦ в 2017 году, который постановил, что любые административные или структурные изменения в ЦПЦ должны быть согласованы с Патриархом Московским или собором РПЦ. Также на официальном сайте РПЦ в раздел "Епископат РПЦ" включен весь епископат УПЦ.

На основе этих данных эксперты сделали вывод, что УПЦ является составной частью РПЦ, руководящий орган которой находится в государстве агрессоре и к ней применяются нормы закона "О религиозных организациях" в отношении указания в названии принадлежность к церкви государства-агрессора.

Кроме УПЦ эксперты признали, что под действие данных норм закона попадают еще ряд в основном старообрядческих церквей - Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие) или Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ, Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Как сообщалось, в четвер, 31 января, Минюст зарегистрировал новую церковь Украины. Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви).

Также 31 января вступил в силу закон о религиозных общинах. Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность.

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Источник: korrespondent.net