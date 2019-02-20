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20. 02. 2019

В Житомирской области столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

В Житомирской области в с. Сингуры произошло столкновение грузовиков МAN, DAF и Volvo. В результате аварии госпитализированы два человека, сообщает в среду, 20 февраля, пресс-служба областного управления патрульной полиции.

"19 февраля, около 20:00, на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, а именно в с. Сингуры, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиками DAF и Volvo", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате аварии двое водителей были госпитализированы.

Известно также, что на месте ДТП работала бригада ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее в результате ДТП на трассе Киев - Харьков в Лубенском районе Полтавской области 19 февраля погибли пять человек.

Также сообщалось, что в селе Мигия Первомайского района произошло смертельно ДТП с участием грузового автомобиля Renault-420 и легкового автомобиля ВАЗ.

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Источник: korrespondent.net

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