МИД России о США: Мы не в предвоенном состоянии

В то же время дипломат подчеркнул, что в отношении России ведется психологическая война, "которая формирует определенный настрой и ментально раздвигает, в частности, границы допустимого".

"По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", - сказал Рябков.

Напомним, США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.

Отметим, согласно исследованию, в течение прошлого года США потратили на военные цели 643,3 млрд долларов, что более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России.