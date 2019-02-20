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20. 02. 2019

В Крыму пожар на заводе пластмасс

В Симферополе, что в аннексированном Крыму, произошел пожар на территории завода пластмасс. Об этом со ссылкой на данные местных спасателей сообщает в среду, 20 февраля, РИА Новости.

"Завод пластмасс - пожар в подвальном помещении, горит отработанное масло. Площадь пожара около 1200 квадратных метров. Работает пять единиц техники и около 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Локализации пока нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается ликвидация пожара.

Ранее в Харькове неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи Zotti на проспекте Гагарина.

Также сообщалось, что в Днепровском районе Киева на рынке Левобережный произошел пожар.

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Источник: korrespondent.net

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