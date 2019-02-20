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20. 02. 2019

На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

На Сицилии проснулся вулкан Этна, который является самым высоким действующим вулканом Европы. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Euronews.

Отмечается, что это уже его второе пробуждение за последние два месяца.

Предыдущий раз извержение вулкана Этна, высота которого – более трех тысяч метров, можно было наблюдать в конце декабря прошлого года.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Местные власти говорят, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

Напомним, несколькими днями ранее извержение вулкана произошло на японском острове Кутиноерабу.

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Источник: korrespondent.net

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