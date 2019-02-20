СМИ: ЕС снова продлит и расширит санкции против РФ

Послы ЕС включили в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и решили продлить ранее введенные антироссийские санкции. Об этом сообщает в среду, 20 февраля, корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы Европейского союза решили продлить замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины. Будет официально продлено в начале марта. Дополнительно восемь человек будут добавлены позже", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

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Источник: korrespondent.net