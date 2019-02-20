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20. 02. 2019

На Донбассе похитили главу райотдела исполнительной службы - СМИ

На неподконтрольной территории Донбасса исчез начальник Волновахского районного отдела Государственной исполнительной службы Донецкой области. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в среду, 20 февраля, УНН.

Указано, что несколько дней назад мужчина уехал в город Макеевка проведать мать.

"15 февраля мать мужчины позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания неизвестно", - говорится в сообщении.

Известно, что по факту исчезновения человека начато уголовное производство, проводится расследование.

Ранее в Днепре задержали участников преступной группировки, которые похитили мужчину и под пытками требовали у него почти два миллиона гривен.

Также сообщалось, что неизвестные похитили одесского предпринимателя Гоэла Ануджа, владельца сети аптек Аннушка, Хелс Кеа.

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Источник: korrespondent.net

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