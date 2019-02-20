В ЕС согласовали Европейский оборонный фонд

Институты Евросоюза пришли к временному политическому соглашению по Европейскому оборонному фонду с учетом предстоящего официального утверждения достигнутых договоренностей Европарламентом и Советом ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 20 февраля.

"Это важный шаг в реализации европейского сотрудничества в области обороны. Европейский оборонный фонд поможет государствам-членам извлечь наибольшую пользу из государственных инвестиций, будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности и укрепит автономию и технологическое лидерство союза в области обороны", – заявил в связи с достижением соглашения зампредседателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, отвечающий за инвестиции и конкуренцию.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что в мире, "где нарастает нестабильность, ни одна страна не может в одиночку противостоять трансграничным угрозам, которые все больше и больше нависают над нашей безопасностью".

"Это причина, по которой комиссия Юнкера предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы защитить европейцев. Европейский оборонный фонд, предложенный комиссией в июне 2018 года в рамках долгосрочного бюджета союза на период 2021-2027 гг., является частью этих инициатив, направленных на усиление возможностей союза защищать своих граждан", – говорится в документе.

В нем разъясняется, что фонд будет оказывать поддержку "в течение всего промышленного цикла от исследовательских работ до подготовки прототипов и, в конечном итоге, сертификации".

В Брюсселе напоминают, что Еврокомиссия уже приступила к укреплению европейской оборонной отрасли в рамках действующего бюджетного цикла, завершающегося в 2020 году. Впервые в истории ЕС Евросоюз взялся поддерживать европейское сотрудничество в области обороны с бюджетом в 590 млн евро, из которых 90 млн евро предназначены для исследовательских работ на период 2017-2019 гг. и 500 млн евро – для развития оснащения и технологий на период 2019-2020 гг.

Европейский оборонный фонд призван дополнить другие программы ЕС, предложенные Еврокомиссией, в частности, пакет в 6,5 млрд евро, предназначенный для улучшения стратегической транспортной инфраструктуры Евросоюза, чтобы адаптировать ее для необходимой военной мобильности.

Напомним, в июне 2017 года стало известно о планах Евросоюза создать оборонный фонд, который будет выделять гранты на исследования инновационных оборонных технологий. На эти цели до 2019 года было заложено 90 млн евро. После 2020 года эта статья расходов составит 500 млн евро ежегодно и продолжит увеличиваться до 5 млрд евро в год.

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Источник: korrespondent.net