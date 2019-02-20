В Украине создают новый погранотряд морской охраны

Правительство Украины на заседании в среду, 20 февраля, создал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы.
Целью создания отряда является противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных суден в украинской части реки Дунай.
Отряд создан также для усиления противодействия контрабанде и повышения оперативности реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.
Отметим, в октябре прошлого года Кабмин создал новый пограничный отряд в Шостке Сумской области.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость