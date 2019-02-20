Лента RSS
Подписаться на ленту
20 февраля 2019, среда, 14:40
+4°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
20. 02. 2019

В Украине создают новый погранотряд морской охраны

Правительство Украины на заседании в среду, 20 февраля, создал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы.

Целью создания отряда является противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных суден в украинской части реки Дунай.

Отряд создан также для усиления противодействия контрабанде и повышения оперативности реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.

Отметим, в октябре прошлого года Кабмин создал новый пограничный отряд в Шостке Сумской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка липкую ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.