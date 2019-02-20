Половина продуктовых магазинов Украины нарушает права покупателей

Большинство магазинов розничной торговли, проверенных Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов, нарушали права потребителей. Об этом со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы сообщает мониторинговый сервис Оpendatabot.

Так, эксперты Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила 829 украинских компаний, которые занимаются розничной торговлей. Оказалось, что 52% из них нарушают права потребителей.

Среди самых распространенных нарушений - реализация продуктов без надлежащей информации, продажа товаров, у которых закончился срок годности, или неправильные условия хранения. Если они были обнаружены - продукты в таком магазине представляют опасность для здоровья.

Порошенко подписал закон о маркировке пищевых продуктов

Напомним, законопроект Об информации для потребителей пищевых продуктов Рада приняла в декабре прошлого года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net