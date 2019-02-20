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20. 02. 2019

Экс-владельца Одесского аэропорта и Финбанка разыскивает Интерпол

Израиль объявил в международный розыск украинского бизнесмена Александра Грановского. Соответствующая информация появилась в базе данных Интерпола.

Бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка подозревают в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверной информации в публичных корпоративных документах.

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила бизнесмену Александру Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Речь шла о расследовании преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции ООО Мегаполис Украина (с мая 2016 года ООО Тедис Украина).

Ранее суд арестовал счета компании ООО Тедис Украина, подозреваемой в финансировании терроризма.

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Источник: korrespondent.net

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