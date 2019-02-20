Кабмин выделил единоразовую помощь 10 семьям погибших в АТО

Кабинет министров выделил более 17,5 млн гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 10 погибших и 13 получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе военнослужащим. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 20 февраля.

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов на дату гибели, а получившим инвалидность, в зависимости от группы – от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 декабря 2018 года членам семей политзаключенных и военнопленных выплачено 17,2 млн гривен. Все семьи пленных украинских моряков получили помощь от государства. Выплаты начали осуществляться с ноября.

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Источник: korrespondent.net