"Подхрюкивают США". Путин вновь пригрозил ракетами

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля вернулся к главной теме прошлогоднего обращения - перевооружению армии и созданию новых образцов стратегического оружия.

В этот раз заявление Путина было адресовано прямо Соединенным Штатам, которые Кремль обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Выход из ДРСМД

Особое внимание Путин уделил выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам российского лидера, это соглашение устарело, но Вашингтон не должен был использовать, как выразился президент РФ, "надуманные обвинения" для обоснования своего выхода из него.

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"Нужно было американцам честно сказать, а не использовать надуманные поводы. Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. А сателлиты США американцам аккуратненько подхрюкивают", - сказал он.

Путин заявил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше, отметив, что Москва не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Российский президент подчеркнул, что, если Вашингтон поставит такие ракеты на европейский континент, тогда Москва будет вынуждена ответить.

"Это резко обострит международную обстановку, создаст реальную опасность для России, у некоторых ракет подлетное время к Москве 10-12 минут", - заявил Путин.

Россия будет вынуждена создать и развернуть новые виды вооружений, добавил Путин. Эти вооружения, по его словам, могут быть использованы не только против тех территорий, с которых для России будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении такого вида вооружений.

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"По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", - заявил он.

Новые гиперзвуковые ракеты

Путин считает, что создание современного вооружения, такого как стратегического гиперзвкового планирующего крылатого блока Авангард, сравнимо по важности с такими достижениями науки, как запуск первого искусственного спутника Земли.

"Началось серийное производство комплекса Авангард. В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал президент РФ.

Работа по образцам новых вооружений, представленным год назад, планомерно и успешно продолжается, подчеркнул он. Продолжаются испытания комплексов - ракетного межконтинентального Сармат и лазерного Пересвет.

Комплексы Кинжал с гиперзвуковыми ракетами, как и планировалось, уже заступили на боевое дежурство, рассказал российский президент.

Он также сообщил, что Россия продолжает работу над созданием новой гиперзвуковой ракеты Циркон.

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Эта ракета будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся, рассказал президент РФ.

"Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны", - заявил российский лидер.

Атомные подлодки и ядерные беспилотники

Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат Посейдон неограниченной дальности, заявил Путин.

Подводный беспилотный аппаратПосейдон может нести на себе ядерный заряд, плыть "на очень большой глубине" и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами.

Российские военные заявляют, что перехватить беспилотник "практически невозможно" и что он обладает "практически стопроцентной неуязвимостью от средств противодействия противника".​

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что Посейден - "очередной пример наращивания Россией инвестиций в укрепление своего ядерного потенциала".

Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков ВМФ РФ получит семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года, также рассказал Путин.

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Источник: korrespondent.net