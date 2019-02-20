Ким Чен Ын почти три дня будет ехать на встречу с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на следующей неделе прибудет во Вьетнам, где состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Его поездка в Ханой будет длиться почти три дня, сообщает во среду, 20 февраля, Reuters.

Ким Чен Ыну придется проехать на поезде тысячи километров через Китай. На границе с Вьетнамом он сойдет с поезда и проедет еще 170 км на машине.

Встреча Трампа и Ким Чены Ына состоится 27-28 февраля, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

Отмечается, что путешествия по железной дороге - любимое занятие династии Кимов. Так ездили при жизни бывшие отец и дедушка нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир и Ким Ир Сен

"Ким Чен Ир был затворником. Он не любил встреч с иностранными делегациями и очень не любил ездить за границу. Но Ким Чен Ын больше похож на Ким Ир Сена. Он очень любит иностранные путешествия", - сказал бывший заместитель посла Северной Кореи в Британии Тхэ Ен Хо, который в 2016 году бежал в Южную Корею.

СМИ показали секретный поезд Ким Чен Ына изнутри

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Источник: korrespondent.net