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20. 02. 2019

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине в четверг, 21 февраля, в большинстве областей ожидается сильный ветер, также объявлено штормовое предупреждение. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют похолоданив в Украине. На востоке страны ожидаются морозы до 10 градусов.

Также сообщалось, во Львове сурок предсказал раннюю весну. Ожидается, что в этом году она придет через четыре недели – ориентировочно в середине марта.

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Источник: korrespondent.net

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