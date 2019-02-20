В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине в четверг, 21 февраля, в большинстве областей ожидается сильный ветер, также объявлено штормовое предупреждение. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют похолоданив в Украине. На востоке страны ожидаются морозы до 10 градусов.
Также сообщалось, во Львове сурок предсказал раннюю весну. Ожидается, что в этом году она придет через четыре недели – ориентировочно в середине марта.
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Источник: korrespondent.net
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