В Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 20 февраля.

"В изоляторе временного содержания находятся двое граждан Грузии, которые вчера, 19 февраля, около 21 часов совершили разбойное нападение на итальянца. Причастность к совершенному преступлению девушки, которая находилась в автомобиле вместе с потерпевшим, в настоящее время проверяют правоохранители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступников задержали на улице Словацкого в Ровно, когда они с чемоданами собирались покинуть город.

"Было установлено, что мужчина, имеющий вид на жительство в Украине и живет в Здолбунове, познакомился с 22-летней жительница. На авто Alfa Romeo оба отправились в направлении Луцка и остановились на обочине в селе Обаров. В этот момент двое неизвестных, разбив боковое стекло в легковушке, нанесли многочисленные удары руками и ногами итальянцу, открыто завладели денежными средствами, золотой цепочкой, кольцом, мобильным телефоном, личными документами и скрылись с места происшествия", – рассказали в полиции.

Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли при задержании.

Пострадавшего гражданина Италии с черепно-мозговой травмой и гематомами госпитализировали в больницу.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Полицейские проверяют задержанных также на причастность к другим преступлениям.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области ограбили гражданина Италии

Ранее в Днепре у бизнесмена украли сумку со $100 тысячами, которые тот снял со счета в банке. На мужчину напали, когда он выходил из подъезда. Перед этим он снял деньги со счета в банке.

А в Одесской области грабители попали в ДТП после преступления. Один из них погиб, еще два пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net