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20. 02. 2019

В Бельгии на военной базе задержали четырех евродепутатов

Четырех депутатов Европейского парламента от "зеленых" задержали на военной авиабазе в Бельгии, где они протестовали против ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает The Guardian в среду, 20 февраля.

Так, трое европейских парламентариев – Молли Скотт Като, Мишель Риваси и Тилли Мец – развернули баннер на взлетно-посадочной полосе для самолетов-истребителей F16 на базе Kleine Brogel на востоке Бельгии. Их взяли под стражу.

Еще одного евродепутата – Томаса Вайца – арестовали во время демонстрации у базы вместе с 11 другими активистами из бельгийской группы Действуй за мир.

"Депутаты Европарламента пользуются определенным иммунитетом от судебного преследования, но непонятно, будет ли он охватывать законы о государственной безопасности, которые предусматривают пять лет лишения свободы", – пишет издание.

По неофициальным данным, сейчас около 150 единиц ядерного оружия США находятся в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах, по сравнению с более чем 7000 на пике холодной войны.

Ранее стало известно, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе. Об этом заявил глава Альянса Йенс Столтенберг.

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Источник: korrespondent.net

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