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20. 02. 2019

Прокуратура проверяет главных поставщиков питания для ВСУ

Прокуратура Киева в январе получила разрешение на выемку документов ООО Военсервис-Волонтер и ООО Военторг, которые в последние два года были главными поставщикам питания для армии. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Днепровского райсуда Киева от 17 января.

Следователи обратились в суд в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212  (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением).

По мнению следствия Военторг формировал налоговый кредит на купленные продукты питания, которые вместе с "услугами по обеспечению питания" в дальнейшем продавал воинской части №3078 Нацгвардии, ООО Военсервис-Волонтер, а также другим предприятиям, которые не являются плательщиками НДС. В общем следователи зафиксировали таких операций более чем 1,25 млрд грн.

Доступ к документам Военторга должен подтвердить финансово-хозяйственные отношения с ООО Тонар, а Военсервис-Волонтера - с ООО Транс Логистик Центр и другими фирмами.

Компания Военторг была крупнейшим поставщиком питания для Минобороны в 2017 году с подрядами на сумму 2,48 млрд грн. В 2018 году ее место занял Военсервис-волонтер с подрядами на 2,01 млрд гривен, тогда как стоимость подписанных контрактов Военторга упала до 132 млн грн.

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Напомним, Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

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Источник: korrespondent.net

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