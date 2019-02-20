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20. 02. 2019

Глава ПЦУ отслужил панахиду по Небесной сотне

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний в среду, 20 февраля, возглавил богослужение за упокой героев Небесной сотни, сообщает пресс-службу ПЦУ.

Отмечается, что панахида прошла в Михайловском златоверхом монастыре.

"Панихида по Небесной сотне. Михайловский златоверхий монастырь. Возглавляет молитву Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении епископата и духовенства Украинской Церкви", - сообщили в ПЦУ.

На фото, опубликованных Национальным музеем Революции Достоинства, видно первую леди Украины Марину Порошенко и членов правительства.

Cмотрите фотогалерею: Глава ПЦУ отслужил панахиду по Небесной сотне

Напомним, печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось девять погибших.

С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Все они вошли к мемориалу борцов за украинскую независимость - к Небесной Сотне.

Вскоре 105 Героям Небесной Сотни посмертно было присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

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Источник: korrespondent.net

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