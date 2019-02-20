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20. 02. 2019

Корабли НАТО проведут учения в Черном море

Корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находятся в Черном море, где примут участие в учениях Посейдон. Об этом накануне сообщило объединенное морское командование альянса.

Отмечается, что корабли прибыли в Черное море в рамках задач по "проведению первого патрулирования НАТО в Черном море в 2019 году".

"Группа проводит регулярное патрулирование для повышения оперативной совместимости с морскими силами союзников и партнеров в Черном море. В рамках своего патрулирования группа примет участие в ежегодном учении по разминированию Посейдон, организованном Румынией и Болгарией", – говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что морское патрулирование в регионе увеличилось в 2018 году в общей сложности до 120 дней, тогда как в 2017 году это показатель составлял 80 дней.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО состоит из флагманского немецкого корабля FGSWerra, а также минных тральщиков Турции (Akçakoca), Румынии (LupuDinescu) и Болгарии (Tsibar). Это соединение является одной из четырех постоянных групп НАТО, корабли которой находятся под постоянным командованием альянса для выполнения широкого круга задач.

Накануне сообщалось, что в акваторию Черного моря вошли военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra и минный тральщик ВМС Турции Akçakoca.

Также в Одессу направляется эсминец США USS Donald Cook. В свою очередь Россия отправила корабли следить за американским эсминцем.

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Источник: korrespondent.net

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