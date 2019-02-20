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20. 02. 2019

Порошенко наградил своего советника Крестом Мазепы

Президент Украины Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы. Об этом свидетельствует указ №39 от среды, 20 февраля, обнародованный на сайте главы государства.

Этим указом Порошенко отметил наградами участников Евромайдана, волонтеров и общественных деятелей за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность.

Всего награждены 24 человека: восемь - орденом За заслуги III степени, 13 - орденом За мужество III степени, двое - орденом княгини Ольги III степени.

Ранее было опубликовано видео, как Петр Порошенко во время расстрелов на Евромайдане помогал раненым.

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Источник: korrespondent.net

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