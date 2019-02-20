На Буковине пограничники открыли огонь на поражение: ранены контрабандисты

На Буковине в среду, 20 февраля, сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног. Об этом сообщает спикер ГПСУ Олег Слободян на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел днем.

"Около 13:30 дежурному отделени. Красноильск, что на Буковине, от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы (более 10 человек) с пакетами сигарет, которая двигалась в направлении границы", - пишет Слободян.

По его словам, контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их намного больше, чем сотрудников ГПСУ, решили вернуться за своим товаром.

"Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством, вынуждены были применить оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей", - сообщает Слободян.

Пострадавшие госпитализированы. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

Ранее на Буковине группа из около 20 человек напала на пограничный отряд.

Также сообщалось, что в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. Пострадавший умер в больнице.

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Источник: korrespondent.net