В Черновцах женщина отравила более 30 собак

В Черновцах в одном из районов города за несколько недель нашли мертвыми более трех десятков собак, в том числе и две домашних - хаски и овчарка, сообщает телеканал 112 Украина.

В городе говорят, что все беспризорные псы были стерилизованы, с прививками, и даже имели свои клички. "Мы их кормили. Женщина даже прививки делала им раз в год за свои деньги. Они не были агрессивны. Не кусали, а лишь играли", - рассказывает местная жительница Валентина.

Люди утверждают, что яд разбрасывает неизвестная женщина. Соответствующее видео с камер наблюдения выложили в соцсетях.

На своей странице в Facebook руководитель ЖКХ городского совета Владимир Бешлей сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности. Городские чиновники уверяют - идет массовое и целенаправленное отравление животных.

"Самое страшное, что это происходит на глазах у детей", - отмечает начальник производственно-технического отдела по благоустройству Департамента ЖКХ Лариса Присяжнюк.

В полиции взяли дело в работу. Как сообщил заместитель начальника следственного отдела Шевченковского отделения полиции ГУ Нацполиции в Черновицкой области Виктор Перепелюк, дано поручение установить личность женщины, чтобы выяснить, что она там делала и с какой целью. Дело начали по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Виновнику отравления грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

Местные жители говорят, что они напуганы последними событиями. Теперь во время прогулки внимательно следят за своими животными.

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Как сообщалось, в Сумах мужчину посадили на полгода за убийство собаки. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Ранее в Одессе умер охранник рынка, не пережив отравления пса.

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Источник: korrespondent.net