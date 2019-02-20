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20. 02. 2019

В НАТО отреагировали на угрозы Путина ракетами

В НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил представитель НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

"Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - заявил он.

Как уточнил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, НАТО считает, что ее противоракетная оборона носит исключительно оборонительный характер, а объекты в Румынии и Польше полностью соответствуют договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Претензии России к системе противоракетной обороны НАТО являются очевидной попыткой отвлечь внимание от нарушения ею ДРСМД. Эти претензии являются давними и необоснованными", - сказал Казалет.
По его словам, "противоракетная оборона Североатлантического альянса носит исключительно оборонительный характер", а "наземные объекты "Иджис" в Румынии и Польше полностью соответствуют ДРСМД".

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

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Источник: korrespondent.net

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