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20. 02. 2019

Штурмовые катера Кентавры вышли в Черное море

Украинские морские пехотинцы вышли в Черное море на десантно-штурмовых катерах Кентавр, сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС.

Выход в море прошел в рамках учений в Одессе. 

Cмотрите фотогалерею: Штурмовые катера Кентавры вышли в Черное море

Отметим, что Кентавры ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.

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Ранее сообщалось, что на Азов отправят дополнительные десантные катера. Охрану Азовского моря в текущем году подкрепят одним артиллерийским и двумя десантными катерами Кентавр.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина усиливает оборонительные возможности на море.

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Источник: korrespondent.net

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