В Лондоне отреагировали на идею признать Скрипалей пропавшими без вести

В полиции Лондона прокомментировала просьбу Елены Скрипаль, матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратиться в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда.

В ведомстве заявили, что не получали от российских властей официального уведомления о том, что Скрпипали признаны в России пропавшими без вести.

"Мы не готовы более обсуждать этот вопрос", - заявил представитель Скотленд-Ярда.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

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Источник: korrespondent.net