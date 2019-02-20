Выходные в марте 2019 года в Украине: сколько будем отдыхать

По календарю в марте 2019 года в украинцев будет 20 рабочих дней и 10 выходных, выпадающих на субботу и воскресение.
Также в 2019 году еще остался выходной в международный женский день 8 марта. Поэтому в Украине будет трехдневный уик-энд 8-10 марта, который начнется в пятницу.
Также предпраздничный день 7 марта во многих компаниях будет укорочен на 1 час.
Полный календарь профессиональных и церковных праздников и памятных дней в марте 2019 года выглядит так:
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
- 3 марта – Всемирный день писателя.
- 4 марта – Начало Масленицы
- 8 марта – Международный женский день.
- 9 марта – Международный день ди-джея и День землеустроителя.
- 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.
- 11 марта – начало Великого поста 2019
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
- 17 марта – День работников ЖКХ
- 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
- 23 марта – Всемирный день метеорологии.
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.
- 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
- 27 марта – Международный день театра.
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Источник: korrespondent.net
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