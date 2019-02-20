Выходные в марте 2019 года в Украине: сколько будем отдыхать

По календарю в марте 2019 года в украинцев будет 20 рабочих дней и 10 выходных, выпадающих на субботу и воскресение.

Также в 2019 году еще остался выходной в международный женский день 8 марта. Поэтому в Украине будет трехдневный уик-энд 8-10 марта, который начнется в пятницу.

Также предпраздничный день 7 марта во многих компаниях будет укорочен на 1 час.

Полный календарь профессиональных и церковных праздников и памятных дней в марте 2019 года выглядит так:

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

3 марта – Всемирный день писателя.

4 марта – Начало Масленицы

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея и День землеустроителя.

10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.

11 марта – начало Великого поста 2019

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта – День работников ЖКХ

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра.

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Источник: korrespondent.net