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20. 02. 2019

Выходные в марте 2019 года в Украине: сколько будем отдыхать

По календарю в марте 2019 года в украинцев будет 20 рабочих дней и 10 выходных, выпадающих на субботу и воскресение.

Также в 2019 году еще остался выходной в международный женский день 8 марта. Поэтому в Украине будет трехдневный уик-энд 8-10 марта, который начнется в пятницу.

Также предпраздничный день 7 марта во многих компаниях будет укорочен на 1 час.

Полный календарь профессиональных и церковных праздников и памятных дней в марте 2019 года выглядит так:

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
  • 3 марта – Всемирный день писателя.
  • 4 марта – Начало Масленицы
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 9 марта – Международный день ди-джея и День землеустроителя.
  • 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.
  • 11 марта – начало Великого поста 2019
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
  • 17 марта – День работников ЖКХ
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
  • 23 марта – Всемирный день метеорологии.
  • 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.
  • 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
  • 27 марта – Международный день театра.

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Источник: korrespondent.net

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