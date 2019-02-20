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20. 02. 2019

В Николаеве подсудимый порезал себе вены

В Николаеве обвиняемый в нанесении 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко в 2017 году Юрий Богомятков порезал вены в суде. Об этом в среду, 20 февраля, пишут Новости N.

Инцидент произошел в ходе заседания в Центральном районном суде Николаева, где под председательством судьи Екатерины Лагоды должны были продолжить исследование письменных доказательств в деле.

Отмечается, что обвиняемый, когда ему предоставили слово, попросил медицинской помощи.

"Я как животное какое-то содержусь годами! Эти нелюди пять лет не могут доказать дело, шестой судья поменялся! Это вообще нормально? Вы в своих ухвалах ссылаетесь на то, что меня нужно изолировать от общества, что общество должно быть безопасно от таких, как я. Вы кого из меня сделали? Вы из-за чего меня здесь держите? Второй год это длится, откладывается. Почему я здесь содержусь? За что? Просто скажите мне, за что? У меня нет другого выхода! Просто нет! Я буду голодать с этого дня. Потому что меня возят, мурыжат этапами, СИЗО, конвоями, это дурдом, это беспредел, вы меня губите! Я здесь незаконно содержусь!" - сказал Богомятков.

После этих слов он неизвестно откуда достал острый предмет и порезал себе вены.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве подсудимый порезал себе вены

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

По данным СМИ, ранее в суде во время заседания Богомятков поднялся из-за стола, за которым сидел со своими защитниками, и начал демонстративно резать себе руки и шею. Несколько конвойных схватили подозреваемого, и вывели его из зала заседаний. 

Ранее в Измаиле правоохранители задержали рецидивиста, который во время заседания суда украл куртку.

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Источник: korrespondent.net

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