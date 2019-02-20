Власти советуют пустить "евробляхи" на запчасти

Нерастаможенные "евробляхи" можно продать на запчасти или вывезти из страны. Об этом в среду, 20 февраля, заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

"Что будет с теми, кто не воспользуется этим правом, то на сегодня мы видим две опции - это вывоз авто за пределы территории Украины, а второй вариант - фактическая продажа этих авто на запчасти", - сообщил Верланов.

В то же время, присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий отметил, что "рынок сам отрегулирует, сколько будет стоить разобранный на запчасти автомобиль".

Отметим, по данным Минфина в Украине около 640 тысяч "евроблях". На данный момент растаможено менее 200 тысяч таких авто.

В то же время, АвтоЕвроСила заявиляет, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

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Источник: korrespondent.net