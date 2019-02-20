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20. 02. 2019

На Закарпатье заведующий реанимацией требовал взятку за лечение - депутат

В Рахове Закарпатской области заведующего реанимационного отделения больницы задержали на взятке в 300 евро. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил депутат Раховского районного совета Николай Кокиш-Мельник на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что задержание врача произошло в среду. Медик, по словам депутата, требовал от семьи находящейся в коме пациентки деньги за дальнейшее пребывание в реанимации.

 

Ранее в Киеве врачи требовали от участника АТО взятку за установление ему группы инвалидности.

Перед этим в Киеве за взятку задержали одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

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Источник: korrespondent.net

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