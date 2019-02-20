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20. 02. 2019

Лыжник снял на видео попытку бегства от лавины

Один из туристов горнолыжного курорта Кран-Монтана в Швейцарии, где накануне сошла лавина, снял на видео свое бегство от лавины. Соответствующее видео появилось в микроблоге Twitter.

На ролике видно, как оглянувшийся лыжник увидел лавину прямо сзади себя. Какое-то время он убегал от стихии, после чего видеозапись неожиданно оборвалась.

Тем временем в кантональной полиции Вале сообщили, что в ночь на 20 декабря в больнице в результате полученных травм скончался 34-летний сотрудник французского лыжного патруля, который 19 февраля попал под лавину на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет", - отметили в полиции.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontana pic.twitter.com/y8V5oYZR7G

— Alexis Ramu (@alexisramu) 19 лютого 2019 р.

Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла 19 февраля в 14:15. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество было неизвестно. Поздно вечером спасатели достали из-под снега четырех лыжников, один был в тяжелом состоянии.

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах за сутки сошло пять лавин.

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Источник: korrespondent.net

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